Комиссар Совета Европы призывает власти РФ прекратить преследование Навального

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала власти РФ освободить оппозиционера Алексея Навального и прекратить его дальнейшее преследование.

"Поспешное задержание, суд и заключение под стражу Алексея Навального вызывают серьезные сомнения с точки зрения соблюдения принципа верховенства права, поскольку они не выглядят убедительными и противоречат российским судебным процессуальным правилам и законодательству, а также международным обязательствам России и стандартам в области прав человека", - говорится в заявлении Миятович, распространенном в четверг пресс-службой Совета Европы.

"Я призываю российские власти освободить Навального и прекратить его дальнейшее преследование с использованием судебной системы", - отметила европейский омбудсмен.

"Ужесточение позиции российских властей негативно сказывается на всех лицах, находящихся в России и выражающих критические взгляды по отношению к власти. Я также обратила внимание на то, что за последние несколько дней десятки человек были задержаны в связи с мирным публичным выражением протеста против ареста Алексея Навального во многих городах России", - говорится в заявлении.

"Я призываю российские власти обеспечить соблюдение прав своих граждан на свободу собраний и выражения мнений и воздержаться от любых несоразмерных мер в отношении мирных протестующих", - сказала Миятович

Как сообщило в минувшее воскресенье пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший из Германии в РФ Навальный был задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции в минувший понедельник заключил Навального под стражу до 15 февраля.