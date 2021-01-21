Для борьбы с новым штаммом COVID-19 может понадобиться модернизация вакцин - исследование

Вакцинам от COVID-19, вероятно, необходима модернизация с целью усиления защиты против нового варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на исследование.
Согласно данным из опубликованного ранее на этой неделе исследования ученых Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта COVID-19, который также носит названия 501Y.v2 или B1351, делают данный штамм существенно устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты с COVID-19.
На основании исследования можно сделать вывод, что вероятность заражения данным видом COVID-19 может быть намного выше у людей, уже переболевших коронавирусом, а вакцины, распространяемые по всему миру, могут быть менее эффективны в борьбе с новым штаммом, отмечает The Guardian.
Исследователи обнаружили, что возможность антител нейтрализовать новый вариант вируса упала в восемь раз, а это означает, что для "отключения" данного штамма необходимо иметь в восемь раз больше антител.
В исследовании команды йоханнесбургского университета также говорится, что эффективность плазмы, богатой антителами, широко варьируется.
Тестирование пациентов на новый вариант COVID-19 показало, что нейтрализующая способность плазмы у некоторых заболевших упала в 64 раза, в то время как других способность уничтожить новый вариант осталась неизменной. Ученые пишут, что плазма почти половины пациентов - 21 из 44 - "не имела заметной нейтрализующей активности".
Исследователи в своей работе предупреждают, что южноафриканский вариант коронавируса представляет "существенный риск повторного заражения", и указывают на "срочную потребность" в вакцинах, которые можно быстро переработать.
The Guardian отмечает, что случаи повторного заражения новым штаммом уже зафиксированы в Южной Африке.
По данным издания, в Великобритании зафиксировали 29 случаев заражения вариантом B1351. Как сообщил профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона Дэнни Олтманн, последние результаты исследования "вызывают обеспокоенность" и могут повлиять на вакцины.
Профессор Джеймс Наисмит в свою очередь призвал население не паниковать, несмотря на то, что результаты исследования "не являются хорошими новостями".
"Настоящий иммунный человеческий ответ - больше, чем нейтрализация (вируса) на основе сыворотки. Конечно, было бы лучше, если бы нейтрализация (нового штамма) возникла, но это не означает, что новый вирус будет инфицировать, вызывать болезнь и распространяться от тех, кто уже был инфицирован исходным штаммом", - цитирует издание слова Наисмита.
Новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании и ЮАР в конце минувшего года. По данным ученых, они более заразны, поэтому многие страны ввели ограничения на авиаперелеты с этими странами.
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