Сильный пожар возник в четверг на территории специализирующегося на разработке вакцин института "Серум" в индийском городе Пуна, сообщает агентство ANI.

По его данным, в ликвидации возгорания задействованы 10 пожарных расчетов.

О других деталях происшествия пока не сообщается.