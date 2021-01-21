В Турции за неделю вакцинацию от COVID-19 прошли более 1 млн человек

В Турции за первую неделю кампании по вакцинации населения от коронавируса COVID-19 прививку сделали более 1 млн человек, сообщает минздрав страны.

По информации, размещенной на сайте ведомства, за неделю вакцинацию в общей сложности прошли 1 млн 78 тыс. 156 человек.

Ранее прививку от коронавируса сделали президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган и министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"На данный момент побочных эффектов нет", - заявил Эрдоган.

Всего за время пандемии в Турции выявили более 2, 4 млн случаев заражения коронавируса, более 24, 4 тыс. человек скончались.