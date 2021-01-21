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СНГ 21.01.2021 15:46

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Белоруссии растет третий день подряд

В Белоруссии по состоянию на 21 января зарегистрировано 232 тыс. 298 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1 804 случая против 1 778 за предыдущие сутки. 19 января сообщалось о 1 356 новых случаях.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 619 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (на 20 января - 1 тыс. 610 пациентов) с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели 216 тыс. 744 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 20 января - 214 тыс. 366 пациентов). Суточный показатель составил 2 тыс. 378 пациентов.

За минувшие сутки выполнено 16 тыс. 594 теста. Всего в стране проведено 4 млн 311 тыс. 968 тестов.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]