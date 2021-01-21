В Азербайджане зарегистрирована компания с капиталом в 300 тыс. манатов

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО «TT Technologies»,
Уставный капитал компании составляет 300 тыс. манатов, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Официальным представителем общества является Улькер Бехбудова.
Компания прошла госрегистрацию 29 декабря 2020 года.
Х.Насирзаде
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