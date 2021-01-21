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Транспорт и связь 21.01.2021 15:04

В Азербайджане зарегистрирована компания с капиталом в 300 тыс. манатов

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО «TT Technologies»,

Уставный капитал компании составляет 300 тыс. манатов, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Официальным представителем общества является Улькер Бехбудова.

Компания прошла госрегистрацию 29 декабря 2020 года.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОМПАНИЯ, ГОСРЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]