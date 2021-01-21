Число зарегистрированных юрлиц в Азербайджане в 2020г увеличилось на 6,3%, физлиц, занимающихся бизнесом – на 16,2%

Количество юридических лиц, зарегистрированных в Азербайджане, на 1 января 2021 года составляет 155,435 тыс., что на 6,3% превышает показатель на конец 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, в 2020 году было зарегистрировано 9,619 тыс. юридических лиц, деятельность прекратило 417 юрлиц.

На 1 января 2021 года в Азербайджане действуют 11,553 тыс. предприятий (рост на 3,2%), занятых в сфере сельского хозяйства, перерабатывающих предприятий – 8,5 тыс. (рост на 8,7%), строительных – 14,747 тыс. (рост 7,4%).

Кроме этого, на начало отчетного года зарегистрировано 43,988 тыс. юрлиц, занимающихся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и прочих бытовых товаров (рост на 7,9%), финансовой и страховой деятельностью – 1,906 тыс. (рост на 5,3%), операциями с недвижимостью – 2,16 тыс. (рост на 7,2%), административными и вспомогательными услугами – 7,76 тыс. (рост на 9,5%), информацией и связью – 4,103 тыс. (рост на 10,2%), организацией отдыха и развлекательной деятельности – 2,166 тыс. (рост на 3,9%), остальные – другими видами деятельности.

В структуре юридических лиц по состоянию на 1 января 2021 года на долю частных предприятий приходится 142,977 тыс. или 92% всех юрлиц (в том числе иностранных – 12,309 тыс., совместных – 3,016 тыс.), государственных – 10,729 тыс. или 6,9%, муниципальных – 1,729 тыс. или 1,1%.

Помимо этого, по состоянию на 1 января 2021 года в Азербайджане зарегистрированы 1 млн 62,537 тыс. физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица (рост по сравнению с показателем на конец 2019 года на 16,2% - ИФ).

В сфере сельского хозяйства действуют 341,982 тыс. физических лиц, перерабатывающей промышленности – 22,957 тыс., оптовой и розничной продажей, ремонтом автомобилей и бытовых товаров – 228,742 тыс.

Кроме этого, финансовой и страховой деятельностью занимаются 4,226 тыс. физлиц, операциями с недвижимостью – 14,759 тыс., административными и вспомогательными услугами – 21,415 тыс., строительством – 21,306 тыс., размещением туристов и общепитом – 42,971 тыс., транспортом и складскими помещениями – 116,831 тыс., организацией отдыха и развлекательной деятельностью – 13,816 тыс., остальные – другими видами деятельности.

А.Мамедов