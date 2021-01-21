Меркель призвала освободить Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

"Конечно, я призываю немедленно освободить Навального, это делает все федеральное правительство", - сказала Меркель журналистам в Берлине в четверг.

Химкинский горсуд Москвы 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев.

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше".