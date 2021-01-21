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Дальнее зарубежье 21.01.2021 19:40

Меркель призвала освободить Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

"Конечно, я призываю немедленно освободить Навального, это делает все федеральное правительство", - сказала Меркель журналистам в Берлине в четверг.

Химкинский горсуд Москвы 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил Навального под стражу до 15 февраля.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев.

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]