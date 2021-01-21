Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о скором начале клинических испытаний комбинированной вакцины "Cпутник V" и "АстраЗенеки" в Азербайджане, Саудовской Аравии и еще ряде стран.

"Совсем скоро, мы думаем, клинические испытания (комбинированной вакцины "Cпутник V" и "АстраЗенеки") пройдут в Азербайджане, Саудовской Аравии и еще ряде других стран", - сказал Дмитриев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, партнерство "АстраЗенеки" и "Спутник V" является важным, так как "изначально вакцина "АстраЗенека" показала эффективность более 80 %, у "Спутника V" - более 90%".