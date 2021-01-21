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Здравоохранение 21.01.2021 15:27

В Азербайджане вскоре начнутся исследования применения комбинированной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca - Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о скором начале клинических испытаний комбинированной вакцины "Cпутник V" и "АстраЗенеки" в Азербайджане, Саудовской Аравии и еще ряде стран.

"Совсем скоро, мы думаем, клинические испытания (комбинированной вакцины "Cпутник V" и "АстраЗенеки") пройдут в Азербайджане, Саудовской Аравии и еще ряде других стран", - сказал Дмитриев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, партнерство "АстраЗенеки" и "Спутник V" является важным, так как "изначально вакцина "АстраЗенека" показала эффективность более 80 %, у "Спутника V" - более 90%".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНА, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]