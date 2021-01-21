Нефть дешевеет на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах, Brent - $55,76 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в четверг на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Помимо этого, опасения, связанные с возможностью снижения мирового спроса на нефть, повышаются на фоне вспышек в Китае нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Европе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:14 в четверг составляет $55,76 за баррель, что на $0,32 (0,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53 за баррель, что на $0,31 (0,58%) ниже уровня на закрытие рынка в среду.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей. Официальный доклад о запасах будет обнародован министерством энергетики США в четверг в 20:00.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

"США по-прежнему являются крупнейшим рынком мира, и он до сих пор не смог восстановить весь потерянный спрос", - отметил аналитик Third Bridge Питер МакНэлли.

"Новые ограничительные меры в КНР оказывают давление на перспективы глобального спроса на нефть, поскольку китайский спрос был одним из главных драйверов улучшения фундаментальных факторов для нефтяного рынка", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Импорт нефти в Японию может упасть на 5-10% в 2021 году, если в стране сохранится текущая эпидемиологическая ситуация, считает президент Японской нефтяной ассоциации Цутому Сугимори, на которого ссылается S&P Global Platts.

В то же время, вступление Джо Байдена в должность президента США в среду сдерживает снижение нефтяных цен. Трейдеры надеются на то, что новый американский президент предоставит дополнительную поддержку экономике.

"Президент Байден также подтвердил свое стремление более решительно бороться с пандемией, что в перспективе также поддержит потребление нефти", - отмечают аналитики ANZ.