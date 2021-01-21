ЕСПЧ признал ответственность РФ по иску Грузии относительно конфликта в августе 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по грузинскому иску против России, который касается преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта между РФ и Грузией в августе 2008 года, сообщает в четверг Минюст Грузии.

ЕСПЧ подтвердил, что в августе 2008 года на территории Грузии имела место этническая чистка, и разделил позицию Грузии, признав ответственность России за пытки и негуманное отношение, проявленное к грузинским военнослужащим и грузинскому гражданскому населению, говорится в сообщении Минюста.

ЕСПЧ также принял решение об ответственности России за оставшиеся без расследования убийства гражданских лиц, совершенные во время боевых действий в августе 2008 года.