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Регион 21.01.2021 15:42

ЕСПЧ признал ответственность РФ по иску Грузии относительно конфликта в августе 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по грузинскому иску против России, который касается преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта между РФ и Грузией в августе 2008 года, сообщает в четверг Минюст Грузии.

ЕСПЧ подтвердил, что в августе 2008 года на территории Грузии имела место этническая чистка, и разделил позицию Грузии, признав ответственность России за пытки и негуманное отношение, проявленное к грузинским военнослужащим и грузинскому гражданскому населению, говорится в сообщении Минюста.

ЕСПЧ также принял решение об ответственности России за оставшиеся без расследования убийства гражданских лиц, совершенные во время боевых действий в августе 2008 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ЕСПЧ, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]