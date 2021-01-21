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Регион 21.01.2021 15:53

Турция планирует к 2023 году довести экспорт вооружений до $10 млрд

Турция намерена к 2023 году довести оборот в сфере военно-промышленного комплекса до $27 млрд, а объем экспорта вооружений - до $10 млрд, заявил в четверг глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир, передает агентство "Анадолу".

Выступая на третьей встрече по оборонпрому в Стамбуле, он подчеркнул, что чем выше уровень импортозамещения оборонного сектора Турции, тем независимее становится внешняя политика.

Демир отметил, что процессы последних лет подчеркивают важность сильной армии, которая не зависит от внешних поставок.

"Еще в 2002 году Турция входила в число стран, во многом зависящих от экспорта вооружений. Однако уже сегодня Анкара покрывает потребности за счет внутреннего производства. Наша цель - устранить любую зависимость от внешних поставок в критически важных технологических областях обороны", - сказал Демир, которого цитирует агентство.

По его словам, за последние годы в Турции реализовано более 700 проектов в сфере обороны общим объемом в $60 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБОРОНПРОМ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]