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Дальнее зарубежье 21.01.2021 20:29

Меркель предлагает поддержку подготовке заявки на регистрацию в ЕС вакцины "Спутник V"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в разговоре с главой российского государства предложила поддержку профильного института Германии в подготовке заявки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для регистрации на рынке ЕС.

По словам Меркель, несмотря на политические разногласия и конфликты, она считает возможным сотрудничество в "гуманитарной области".

"Предпосылка к этому - вакцина, которая может использоваться в ЕС и которую можно вместе производить, должна пройти процедуру допуска Европейского агентства лекарственных средств EMA. Россия сейчас обратилась в EMA, и я предложила, что наш институт имени Пауля Эрлиха может помочь России в подготовке документов для EMA", - сказала Меркель журналистам в четверг.

Федеральный институт имени Пауля Эрлиха подчиняется Минздраву Германии, он занимается биомедицинскими лекарственными средствами и вакцинами.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]