Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в разговоре с главой российского государства предложила поддержку профильного института Германии в подготовке заявки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для регистрации на рынке ЕС.

По словам Меркель, несмотря на политические разногласия и конфликты, она считает возможным сотрудничество в "гуманитарной области".

"Предпосылка к этому - вакцина, которая может использоваться в ЕС и которую можно вместе производить, должна пройти процедуру допуска Европейского агентства лекарственных средств EMA. Россия сейчас обратилась в EMA, и я предложила, что наш институт имени Пауля Эрлиха может помочь России в подготовке документов для EMA", - сказала Меркель журналистам в четверг.

Федеральный институт имени Пауля Эрлиха подчиняется Минздраву Германии, он занимается биомедицинскими лекарственными средствами и вакцинами.