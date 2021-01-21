Президент Финляндии позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию Навального - пресс-служба

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с арестованным российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщила в четверг пресс-служба Ниинистё.

Сообщается, что Ниинистё и Путин в четверг утром провели телефонный разговор, "он состоялся по инициативе Финляндии".

"Президенты говорили о заключении Алексея Навального и влиянии этого на отношения между европейскими странами и Россией", - говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы отношений крупных держав и контроль над вооружением.