Президент Финляндии позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию Навального - пресс-служба

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с арестованным российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщила в четверг пресс-служба Ниинистё.
Сообщается, что Ниинистё и Путин в четверг утром провели телефонный разговор, "он состоялся по инициативе Финляндии".
"Президенты говорили о заключении Алексея Навального и влиянии этого на отношения между европейскими странами и Россией", - говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо этого, стороны обсудили вопросы отношений крупных держав и контроль над вооружением.
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