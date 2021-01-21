Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0623 RUR   0.0232 GBR   2.3263 TRY   0.2291

Цена на нефть

20.01 $/bbl   WTI 53.24 0.26 Brent 56.08 0.18

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.01.2021 21:00

Президент Финляндии позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию Навального - пресс-служба

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с арестованным российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщила в четверг пресс-служба Ниинистё.

Сообщается, что Ниинистё и Путин в четверг утром провели телефонный разговор, "он состоялся по инициативе Финляндии".

"Президенты говорили о заключении Алексея Навального и влиянии этого на отношения между европейскими странами и Россией", - говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы отношений крупных держав и контроль над вооружением.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Хельсинки готов провести встречу Путина и Трампа - газета Матвиенко: в Москве ждут визита финского премьера в феврале - начале марта Президент Финляндии сообщил о получении запроса по поводу саммита РФ-США в Хельсинки еще на прошлой неделе Путин в поздравлении Ниинистё заявляет о готовности к наращиванию российско-финляндских связей - пресс-служба Кремля Финляндия покупает у России дом в центре Петербурга за 500 млн руб Лавров проводит переговоры с президентом Финляндии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]