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Дальнее зарубежье 21.01.2021 21:26

В парламенте Нидерландов критикуют планы правительства из-за COVID-19 ввести комендантский час

Оппозиционные депутаты парламента Нидерландов подвергли критике намерение правительства в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявить в стране комендантский час - с 20:30 по 4:30 местного времени, сообщает агентство Associated press (AP).

Так, лидер нидерландской националистической "Партии свободы" Герт Вилдерс заявил, что планируемый комендантский час - это "знак полного бессилия и паники" правительства.

"Нас отправляют в домашнее заключение по приказам (премьер-министра - ИФ) Марка Рютте. Если вы покидаете дом без разрешения, вас штрафуют. Мы в массовом порядке теряем нашу свободу, и это невесело", - сказал он.

В свою очередь глава партии "Денк" Тунахан Кузу предупредил, что предложение Рютте превратит Нидерланды в "полицейское государство". Другие парламентарии заявляли, что необходимо для начала добиться лучшего соблюдения нынешних мер против COVID-19, вроде обязанности работать из дома.

AP отмечает, что союзники Рютте также указывали, что если комендантский час столь необходим, то вводить его надо немедленно.

В Нидерландах с 15 декабря действуют жесткие ограничительные меры. Всего за время эпидемии в стране выявлено более 927 тыс. случаев коронавируса, более 13,2 тыс. человек скончались.

По данным AP, в стране снижается заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций инфицированных. Однако органы здравоохранения опасаются, что "британский" более заразный штамм коронавируса может стать превалирующим в стране к середине февраля, добавляет агентство.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ПАРЛАМЕНТ, ОГРАНИЧЕНИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]