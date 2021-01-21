Европарламент (ЕП) принял в четверг резолюцию в связи с арестом в РФ оппозиционера Алексея Навального, потребовав усилить ограничения в отношениях с Москвой, ввести санкции против физических и юридических лиц, прекратить строительство "Северного потока-2".

В поддержку резолюции проголосовал 581 европейский депутат, "против" высказались 50 и 44 парламентария воздержались.

Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против российских олигархов, ближайшего окружения президента РФ, пропагандистов СМИ, заморозить их активы в Евросоюзе, ввести запрет на поездки в ЕС и распространить санкции на их ближайших родственников, немедленно остановить реализацию проекта "Северный поток-2".

Европарламент призвал к немедленному и безоговорочному освобождению Навального и других лиц, задержанных в связи с его возвращением в Россию, осудил политически мотивированные репрессии против них, в том числе, с использованием системы правосудия.

Европейские депутаты сочли поведение России неуместным для члена Совета Европы и ОБСЕ, призвав европейские организации принять меры для оценки нарушений обязательств, взятых на себя РФ.

Авторы указали, что задержание политических оппонентов противоречит международным обязательствам России. Они призвали Комитет министров и государства-члены Совета Европы использовать полномочия для передачи дела о правонарушениях РФ в Европейский суд по правам человека.

В резолюции содержится призыв к российским властям "прекратить преследования, запугивание, насилие и репрессии в отношении независимых и диссидентских голосов", положить конец "преобладающей безнаказанности, которая привела к гибели многих журналистов, активистов, правозащитников и оппозиционных политиков".

Европарламент считает, что "покушение на Навального и его арест по возвращении в Россию направлены на предотвращение дальнейшего разоблачения серьезной коррупции в режиме и являются частью системных усилий" в попытке заставить замолчать и устранить его и политическую оппозицию. Депутаты усмотрели в этом нацеленность на предстоящие парламентские выборы. Российское руководство, по мнению депутатов, таким образом стремится остаться у власти и лишает людей шансов на демократию и свободу.

Из резолюции следует, что применение химоружия является преступлением по международному праву, поэтому авторы призвали власти РФ дать ОЗХО полную информацию о программе "Новичок", "провести расследование и привлечь к ответственности виновных в преступлении" против Навального.

В резолюции содержится призыв пересмотреть российское законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях, гарантировать всем демократическим партиям равный доступ и равные шансы на предстоящих выборах в Думу.

Европарламент предложил государствам-членам Евросоюза координировать позицию по России и выступать единым фронтом. ЕС, считают депутаты, должен воспользоваться сменой администрации в Вашингтоне "для укрепления трансатлантического единства в защите демократии и фундаментальных ценностей от авторитарных режимов".