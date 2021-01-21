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АПК 21.01.2021 21:19

Россельхознадзор выявил новые случаи поставок зараженных томатов из Азербайджана

Россельхознадзор выявил новые случаи поставок из Азербайджана томатов, зараженных томатной молью.

Как сообщает служба, опасная продукция была обнаружена в продукции пяти производителей на таможенном терминале "Виадук" (Дагестан).

По всем фактам нарушений Агентству пищевой безопасности Азербайджана были выставлены нотификации. Кроме того, Россельхознадзор направил этому ведомству обращение о необходимости незамедлительной организации расследования по каждому случаю поставки томатов, зараженных томатной молью, принятия мер по предотвращению нарушений международных и российских фитосанитарных требований при отправке подкарантинной продукции из Азербайджана в Россию и прекращения выдачи фитосанитарных сертификатов предприятиям-нарушителям.

В ближайшее время будут проведены переговоры с азербайджанской стороной.

В настоящее время ввоз томатов в РФ разрешен 33 азербайджанским предприятиям. Каждая партия поступающей продукции подвергается исследованиям на карантинные объекты в лабораториях Россельхознадзора.

Ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематических выявлений опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. В частности, только за 2020 год Россельхознадзор направил в Азербайджан 111 нотификаций (в том числе 35 по томатам) о фактах ввоза зараженной продукции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОМАТЫ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]