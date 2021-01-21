Россельхознадзор выявил новые случаи поставок зараженных томатов из Азербайджана

Россельхознадзор выявил новые случаи поставок из Азербайджана томатов, зараженных томатной молью.
Как сообщает служба, опасная продукция была обнаружена в продукции пяти производителей на таможенном терминале "Виадук" (Дагестан).
По всем фактам нарушений Агентству пищевой безопасности Азербайджана были выставлены нотификации. Кроме того, Россельхознадзор направил этому ведомству обращение о необходимости незамедлительной организации расследования по каждому случаю поставки томатов, зараженных томатной молью, принятия мер по предотвращению нарушений международных и российских фитосанитарных требований при отправке подкарантинной продукции из Азербайджана в Россию и прекращения выдачи фитосанитарных сертификатов предприятиям-нарушителям.
В ближайшее время будут проведены переговоры с азербайджанской стороной.
В настоящее время ввоз томатов в РФ разрешен 33 азербайджанским предприятиям. Каждая партия поступающей продукции подвергается исследованиям на карантинные объекты в лабораториях Россельхознадзора.
Ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематических выявлений опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. В частности, только за 2020 год Россельхознадзор направил в Азербайджан 111 нотификаций (в том числе 35 по томатам) о фактах ввоза зараженной продукции.
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