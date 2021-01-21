Байден предложит продлить СНВ-3 на пять лет

Президент США Джо Байден намерен добиваться продления СНВ-3 на пять лет, сообщает Washington Post со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных американских официальных лиц.

"По словам двух высокопоставленных официальных лиц США, президент Байден стремится к продлению на пять лет последнего действующего соглашения, ограничивающего арсеналы двух крупнейших ядерных держав. Срок его действия истекает через несколько дней", - пишет газета.

Издание напоминает, что не все в окружении Байдена поддерживают продление соглашение на такой срок. К примеру, кандидат на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд летом 2020 года заявила, что считает правильным продление только на год или два.

Ранее на этой неделе в МИД РФ сообщали, что Россия выступает за пролонгацию Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без предварительных условий на срок пять лет и рассчитывает на конструктивную позицию администрации Джо Байдена по данному вопросу.

"Со своей стороны выступали и продолжаем выступать в пользу продления ДСНВ, причём с максимально реалистичных позиций. Считаем возможным его пролонгацию исключительно в том виде, как Договор был подписан, и без каких-либо предварительных условий. Предпочтительным выглядит продление на максимальный предусмотренный в Договоре пятилетний срок", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади выразили надежду на конструктивную позицию новой американской администрации и готовность к работе на принципах равноправия.