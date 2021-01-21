Азербайджанский военный погиб в результате подрыва на мине в Карабахе

Военнослужащий ВС Азербайджана скончался, подорвавшись на мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района.
«Военнослужащий ВС Азербайджана Рашад Джавадов скончался, подорвавшись на мине в четверг в Физулинском районе», - подтвердили в министерстве обороны.
Это не первый случай гибели азербайджанского военного в Карабахе в результате подрыва на мине.
Н.Аббасова
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