Азербайджанский военный погиб в результате подрыва на мине в Карабахе

Военнослужащий ВС Азербайджана скончался, подорвавшись на мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района.

«Военнослужащий ВС Азербайджана Рашад Джавадов скончался, подорвавшись на мине в четверг в Физулинском районе», - подтвердили в министерстве обороны.

Это не первый случай гибели азербайджанского военного в Карабахе в результате подрыва на мине.

Н.Аббасова