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СНГ 22.01.2021 15:35

Россия покажет на выставке в Индии модель истребителя Су-57Э

Россия представит на выставке Aero India 2021 модель истребителя пятого поколения Су-57Э, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в госкорпорации "Ростех".

"Планируется показать модель Су-57Э, натурный образец представлен не будет. Модель даёт полное и наглядное представление об этой новейшей боевой машине", - сказал представитель "Ростеха".

О том, что Су-57 может быть представлен на авиашоу Aero India (Бангалор, 3-5 февраля), сообщила в четверг газета The Economic Times, ссылаясь на источники, осведомленные о ходе подготовки к выставке.

В марте 2020 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил в интервью "Интерфаксу", что Россия планирует презентовать истребитель пятого поколения Су-57 на зарубежном авиасалоне.

"Я не исключаю, что мы в будущем покажем Су-57 на одном из зарубежных авиасалонов. Этим самолётом, конечно, интересуются, но это - всё-таки некий следующий этап, второй шаг после того, как мы больше продвинемся по Су-35", - заявил тогда Шугаев.

В августе 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортную документацию, и теперь можно начинать переговоры о его продаже иностранным заказчикам. Вскоре после этого Су-57Э был впервые представлен на статической экспозиции авиасалона "МАКС" и показан президенту Турции Реджепу Эрдогану. По итогам выставки "Рособоронэскпорт" заявил о резком росте интереса к Су-57 со стороны иностранных заказчиков.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК, "Ростех") и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ВЫСТАВКА, ИСТРЕБИТЕЛЬ


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