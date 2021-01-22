Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0695 RUR   0.023 GBR   2.3318 TRY   0.2305

Цена на нефть

21.01 $/bbl   WTI 53.13 -0.18 Brent 56.10 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.01.2021 16:14

Конференция участников ДЗЯО пройдет в конце этого или начале 2022 года - МИД Австрии

Конференция стран-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ожидается в конце 2021 - начале 2022 года, заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

"Следующий шаг - это конференция участников Договора в конце этого или начале следующего года", - сказал Шалленберг журналистам в пятницу, его цитирует телеканал ORF.

22 января Договор вступил в силу. Генсек ООН Антониу Гутерриш подготовил по этому поводу видеообращение, в котором приветствовал вступление в действие ДЗЯО и призвал страны приложить усилия для его реализации.

К настоящему времени договор подписали 86 государств, 51 ратифицировали данный документ. Однако ядерные державы, в частности, Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, а также Израиль и КНДР, еще не подписали и не ратифицировали договор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, МИД, ДЗЯО, КОНФЕРЕНЦИЯ


Похожие новости


Анкара осуждает террористический акт в Вене - МИД Глава МИД Азербайджана принял нового почетного консула страны в Австрии Глава МИД Азербайджана принял посла Австрии в связи с завершением дипломатической миссии в Баку Глава МИД Австрии после обморока появилась на публике и заявила, что "еще существует" Глава МИД Азербайджана отправился в Австрию для проведения переговоров по Карабаху и участия в СМИД ОБСЕ Глава иранского МИД останется в Вене минимум до конца этой недели

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]