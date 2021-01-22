Конференция участников ДЗЯО пройдет в конце этого или начале 2022 года - МИД Австрии

Конференция стран-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ожидается в конце 2021 - начале 2022 года, заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

"Следующий шаг - это конференция участников Договора в конце этого или начале следующего года", - сказал Шалленберг журналистам в пятницу, его цитирует телеканал ORF.

22 января Договор вступил в силу. Генсек ООН Антониу Гутерриш подготовил по этому поводу видеообращение, в котором приветствовал вступление в действие ДЗЯО и призвал страны приложить усилия для его реализации.

К настоящему времени договор подписали 86 государств, 51 ратифицировали данный документ. Однако ядерные державы, в частности, Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, а также Израиль и КНДР, еще не подписали и не ратифицировали договор.