Производство фармпродукции в Азербайджане за 2020г увеличилось почти в 11 раз

Химические предприятия Азербайджана в 2020 году увеличили объем производства по сравнению с 2019 годом на 20,5%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"За 2020 год в стране произведено химической, фармацевтической, резиновой и пластмассовой продукции на общую сумму 1 млрд 117,9 манатов. При этом рост объема производства химпродукции составил 20,5%, фармацевтической продукции – в 10,7 раза, резиновых и пластмассовых изделий - на 13,5%», - отметили в комитете.

Согласно статданным, в 2020 году объем производства кислорода составил 4 тыс. 306,3 кубометра (рост на 15,7%), пропилена – 103,3 тыс. тонн (рост на 17,3%), полиэтилена – 132,3 тыс. тонн (рост на 38,5%), прочих органических растворителей и разбавителей - 33,154 тыс. тонн (рост на 16%).

Спад в отчетный период имел место в производстве азота на 1,5% - до 22 тыс. 338,1 тыс. куб. метров, йода - на 3,9% - до 182,8 тонн, этилена – на 12,9% - до 102,1 тыс. тонн, лакокрасочных материалов - на 44,4% - до 14 тыс. 28,8 тонн.

Н.Аббасова