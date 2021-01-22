Новак 28 января проведет совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов РФ с участием ФАС, Минэнерго и нефтяных компаний

Совещание по ситуации на российском рынке нефтепродуктов пройдет 28 января у вице-премьера РФ Александра Новака, сообщили "Интерфаксу" осведомленные источники.
По словам источников, в совещании примут участие представители Федеральной антимонопольной службы, Минэнерго РФ, а также нефтяных компаний.
Как сообщалось, с середины декабря в России начали расти оптовые цены на бензин. Отраслевые эксперты ожидали продолжения роста оптовых цен в 2021 году из-за того, что с начала наступившего года топливный рынок страны столкнулся с существенными таможенно-тарифными и налоговыми изменениями. В частности, с 1 января ставка НДПИ повышена на 20%, акцизы на автобензин и дизель - на 4%, а верхняя граница индикативной цены в формуле демпфера - на 5%.
В январе 2021 года биржевые цены продолжили рост. При этом оптовые продажи бензина в РФ по выгодности стали проигрывать экспорту. "Фактически российские производители уже начиная с первого рабочего дня 2021 года стали нести потери при реализации моторных топлив на внутреннем рынке", - отмечала исследовательская группа "Петромаркет". Мелкооптовая торговля топливом постепенно становится убыточной, а маржа продаж бензина в рознице падает.
Согласно данным ЦДУ ТЭК, производство бензинов в январе наступившего года снижается - за две недели января 2021 года производство сократилось на 4,9% (по сравнению с последними днями декабря), а поставки на внутренний рынок - на 12,8%. При этом к 20 января на критически низком уровне оказались запасы бензинов - 1,187 млн тонн.
На этом фоне представители нефтяных компаний вновь предложили изменить параметры демпфера из-за снижения рентабельности переработки и реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке. Между тем, замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов заявил "Интерфаксу", что проблемы в нефтепереработке - из-за пандемии, менять параметры демпфера для нефтяников нет возможности.
"Это ценовая конъюнктура, это не вопрос демпфера. Проблемы, которые сейчас есть с рентабельностью переработки, они связаны с ценовой конъюнктурой и с крэк-спрэдами на нефтепродукты, которые сложились на мировых рынках. В связи с тем, что из-за пандемии крэк-спрэды резко сократились, соответственно, сейчас есть определенные проблемы в нефтепереработке, они касаются не только России - это общемировая проблема. Соответственно, текущие проблемы в нефтепереработке не связаны с демпфером", - сказал Сазанов.
Он отметил, что временно менять что-то в параметрах демпфера бюджет не может себе позволить. "Это означает, что бюджету надо будет больше занять, и отдать эти деньги нефтяникам - такой подход в сегодняшних условиях, я считаю, невозможен", - подчеркнул замминистра финансов РФ.
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