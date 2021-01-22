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ТЭК 22.01.2021 15:23

Нефтяные цены теряют более 2% в ожидании данных о запасах в США, Brent - $54,83 за баррель

Цены на нефть эталонных марок заметно снижаются в ходе торгов в пятницу.

Трейдеры ждут данных о запасах нефти в США, которые на этой неделе будут обнародованы лишь в пятницу, поскольку понедельник в стране был выходным (День Мартина Лютера Кинга), а в среду проходила инаугурации нового президента страны Джо Байдена.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 составляет $54,83 за баррель, что на $1,27 (2,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $51,82 за баррель, что на $1,31 (2,47%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей.

Обеспокоенность трейдеров вызывают карантинные ограничения в Китае и призывы властей страны воздерживаться от путешествий в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю, пишет S&P Global Platts.

"Новости о том, что Китай ограничивает поездки в преддверии каникул по случаю китайского Нового года, свидетельствуют об опасности недавнего скачка количества заболеваний и вызывают обеспокоенность по поводу нефтяного спроса во второй экономике мира", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

По словам эксперта, распространение коронавируса в Китае - "самый значительный риск со стороны спроса в первом квартале".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]