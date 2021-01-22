Вторая партия китайской вакцины от COVID-19 будет доставлена в Турцию в конце недели - Эрдоган

Вторая партия вакцины против коронавируса COVID-19 CoronaVac разработки китайской компании SinoVac будет доставлена в Турцию в конце этой недели, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"В Китае одобрили поставку в Турцию второй партии вакцины от коронавируса. По всей вероятности, вакцина будет доставлена до конца недели", - заявил Эрдоган журналистам после пятничной молитвы.
Турция уже начала масштабную вакцинацию населения от коронавируса. В первую неделю кампании прививку сделали более 1 млн человек.
Ранее прививку от коронавируса сделали президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган и министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
"На данный момент побочных эффектов нет", - заявил Эрдоган.
Всего за время пандемии в Турции выявили более 2, 4 млн случаев заражения коронавируса, более 24, 6 тыс. человек скончались.
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