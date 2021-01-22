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Здравоохранение 22.01.2021 15:27

Вторая партия китайской вакцины от COVID-19 будет доставлена в Турцию в конце недели - Эрдоган

Вторая партия вакцины против коронавируса COVID-19 CoronaVac разработки китайской компании SinoVac будет доставлена в Турцию в конце этой недели, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"В Китае одобрили поставку в Турцию второй партии вакцины от коронавируса. По всей вероятности, вакцина будет доставлена до конца недели", - заявил Эрдоган журналистам после пятничной молитвы.

Турция уже начала масштабную вакцинацию населения от коронавируса. В первую неделю кампании прививку сделали более 1 млн человек.

Ранее прививку от коронавируса сделали президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган и министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"На данный момент побочных эффектов нет", - заявил Эрдоган.

Всего за время пандемии в Турции выявили более 2, 4 млн случаев заражения коронавируса, более 24, 6 тыс. человек скончались.

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Тэги: КИТАЙ, ТУРЦИЯ, ВАКЦИНА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]