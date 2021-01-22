Турция в 2020 г. увеличила экспорт свежих фруктов и овощей на 21%, до $2,7 млрд

Турция в 2020 году экспортировала свежих фруктов и овощей на $2,73 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Союз экспортеров Средиземноморского региона страны.
Более половины поставок пришлось на мандарины, томаты, лимоны, вишню, черешню и виноград. Причем, как сообщалось ранее, одним из самых крупных покупателей цитрусовых является Россия - в 2020 году их поставки выросли на 31%, до $410,4 млн.
Из общего экспорта в прошлом году на фрукты пришлось немногим более $1 млрд, на овощи - $699,5 млн, на цитрусовые - $933,2 млн, на чай - $17,5 млн. Лидером по продажам среди экспортированных из Турции фруктов стали мандарины (на $437,7 млн, доля в экспорте 16%), среди овощей - томаты (на $313,4 млн, доля 11%). Причем на этой неделе Россия увеличила квоту Турции на поставки томатов еще на 50 тыс. тонн, до 250 тыс. тонн.
По словам председателя Союза экспортеров Недждата Сина, по объему производства сельскохозяйственной продукции Турция занимает 7 место в мире.
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