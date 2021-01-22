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Регион 22.01.2021 15:30

Турция продолжит поддерживать НАТО в Ираке и Афганистане - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара продолжит поддерживать миссии альянса в Афганистане и Ираке.

"Мы продолжим оказывать поддержку миссиям НАТО в Афганистане и Ираке", - написал Чавушоглу у себя в твиттере.

Кроме того, министр подчеркнул значимость укрепления сплоченности и солидарности внутри альянса.

Встреча делегаций прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По информации агентства "Анадолу", в течении дня также запланирована встреча Чавушоглу с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]