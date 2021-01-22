Турция продолжит поддерживать НАТО в Ираке и Афганистане - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара продолжит поддерживать миссии альянса в Афганистане и Ираке.

"Мы продолжим оказывать поддержку миссиям НАТО в Афганистане и Ираке", - написал Чавушоглу у себя в твиттере.

Кроме того, министр подчеркнул значимость укрепления сплоченности и солидарности внутри альянса.

Встреча делегаций прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По информации агентства "Анадолу", в течении дня также запланирована встреча Чавушоглу с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.