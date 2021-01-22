Азербайджан обнулил до 2024г таможенные пошлины на импорт чистокровного крупного рогатого скота и цыплят домашней птицы

Правительство Азербайджана обнулило таможенные пошлины на ввоз в страну чистокровного крупного рогатого скота и домашней птицы, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.
«Нулевая ставка таможенных пошлин будут действовать до 31 декабря 2023 года», - отметили в кабинете министров.
Данное решение кабмина вступит в силу с 19 февраля 2021 года.
Нулевые таможенные пошлины будут применены на ввоз чистокровных коров (номенклатурный код 0102 21 300 0); прочего породистого крупного рогатого скота (за исключением верблюдов (0102 21 900 0)); цыплят прародительских и материнских линий племенного разведения (линия несушек - код 0105 11 110 0 и прочих видов - 0105 11 190 0).
Н.Аббасова
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