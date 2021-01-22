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Бизнес и законодательство 22.01.2021 15:53

Азербайджан обнулил до 2024г таможенные пошлины на импорт чистокровного крупного рогатого скота и цыплят домашней птицы

Правительство Азербайджана обнулило таможенные пошлины на ввоз в страну чистокровного крупного рогатого скота и домашней птицы, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров.

«Нулевая ставка таможенных пошлин будут действовать до 31 декабря 2023 года», - отметили в кабинете министров.

Данное решение кабмина вступит в силу с 19 февраля 2021 года.

Нулевые таможенные пошлины будут применены на ввоз чистокровных коров (номенклатурный код 0102 21 300 0); прочего породистого крупного рогатого скота (за исключением верблюдов (0102 21 900 0)); цыплят прародительских и материнских линий племенного разведения (линия несушек - код 0105 11 110 0 и прочих видов - 0105 11 190 0).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТОВАРЫ, ТОВАРЫ, ИМПОРТ, ИМПОРТ, ПОШЛИНЫ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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