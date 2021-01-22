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Карабахский конфликт 22.01.2021 16:07

Великобритания готова оказать помощь Азербайджану в разминировании в Карабахе – посол в Баку

Официальный Лондон готов оказать помощь Азербайджану в разминировании территорий в Карабахе, освобожденных от армянской оккупации, заявил посол Великобритании в Баку Джеймс Шарп.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в пятницу встретился с послом Шарпом, сообщает оборонное ведомство.

«Дипломат поздравил азербайджанский народ с победой в Карабахской войне, отметив, что и впредь приложит все усилия для развития азербайджано-британских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере. Он подчеркнул, что в рамках двустороннего сотрудничества Великобритания может оказать помощь Азербайджану в выполнении работ по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов»,- говорится в сообщении.

В ходе встречи обсуждались аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В настоящее время помощь Азербайджану в разминировании освобожденных территорий в Карабахе оказывают специалисты из Турции и России.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, РАЗМИНИРОВАНИЕ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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