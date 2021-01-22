Великобритания готова оказать помощь Азербайджану в разминировании в Карабахе – посол в Баку

Официальный Лондон готов оказать помощь Азербайджану в разминировании территорий в Карабахе, освобожденных от армянской оккупации, заявил посол Великобритании в Баку Джеймс Шарп.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в пятницу встретился с послом Шарпом, сообщает оборонное ведомство.

«Дипломат поздравил азербайджанский народ с победой в Карабахской войне, отметив, что и впредь приложит все усилия для развития азербайджано-британских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере. Он подчеркнул, что в рамках двустороннего сотрудничества Великобритания может оказать помощь Азербайджану в выполнении работ по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов»,- говорится в сообщении.

В ходе встречи обсуждались аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В настоящее время помощь Азербайджану в разминировании освобожденных территорий в Карабахе оказывают специалисты из Турции и России.

Б.Рустамбеков