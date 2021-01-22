Великобритания готова оказать помощь Азербайджану в разминировании в Карабахе – посол в Баку

Официальный Лондон готов оказать помощь Азербайджану в разминировании территорий в Карабахе, освобожденных от армянской оккупации, заявил посол Великобритании в Баку Джеймс Шарп.
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в пятницу встретился с послом Шарпом, сообщает оборонное ведомство.
«Дипломат поздравил азербайджанский народ с победой в Карабахской войне, отметив, что и впредь приложит все усилия для развития азербайджано-британских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере. Он подчеркнул, что в рамках двустороннего сотрудничества Великобритания может оказать помощь Азербайджану в выполнении работ по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов»,- говорится в сообщении.
В ходе встречи обсуждались аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
В настоящее время помощь Азербайджану в разминировании освобожденных территорий в Карабахе оказывают специалисты из Турции и России.
Б.Рустамбеков
Грузия с 1 февраля возобновляет регулярное международное авиасообщение
Азербайджан обнулил до 2024г таможенные пошлины на импорт чистокровного крупного рогатого скота и цыплят домашней птицы
Турция в 2020 г. увеличила экспорт свежих фруктов и овощей на 21%, до $2,7 млрд
Зидан заразился COVID-19 - заявление
Вторая партия китайской вакцины от COVID-19 будет доставлена в Турцию в конце недели - Эрдоган
В Азербайджане зафиксировано около 15 тыс. случаев заражения COVID-19 среди учеников - Минобразования
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Конференция участников ДЗЯО пройдет в конце этого или начале 2022 года - МИД Австрии
Греция продлила разрешение на въезд россиян до 8 февраля
Власти Британии из-за угрозы новых штаммов COVID-19 не исключают вариант полного закрытия границ
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Гюнай Джалилова назначена заместителем председателя правления Yelo Bank
Банк Республика перечислил 200 тысяч манатов в «Фонд Возрождения Карабаха»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы