Зидан заразился COVID-19 - заявление

Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан заразился коронавирусом.

"Реал Мадрид" сообщает, что анализы нашего тренера Зинедина Зидана дали положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте клуба.

Никакой информации о его состоянии не приводится.

Из-за заболевания все мероприятия с участием Зидана отменены.

Коллективы других клубов и спортивные журналисты пожелали Зидану скорейшего выздоровления.