Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0695 RUR   0.023 GBR   2.3318 TRY   0.2305

Цена на нефть

21.01 $/bbl   WTI 53.13 -0.18 Brent 56.10 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 22.01.2021 16:16

Зидан заразился COVID-19 - заявление

Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан заразился коронавирусом.

"Реал Мадрид" сообщает, что анализы нашего тренера Зинедина Зидана дали положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте клуба.

Никакой информации о его состоянии не приводится.

Из-за заболевания все мероприятия с участием Зидана отменены.

Коллективы других клубов и спортивные журналисты пожелали Зидану скорейшего выздоровления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]