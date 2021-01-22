Зидан заразился COVID-19 - заявление

Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" Зинедин Зидан заразился коронавирусом.
"Реал Мадрид" сообщает, что анализы нашего тренера Зинедина Зидана дали положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте клуба.
Никакой информации о его состоянии не приводится.
Из-за заболевания все мероприятия с участием Зидана отменены.
Коллективы других клубов и спортивные журналисты пожелали Зидану скорейшего выздоровления.
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