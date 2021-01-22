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СНГ 22.01.2021 20:01

РФ готова незамедлительно вступить в контакт с США для оформления договоренности по продлению ДСНВ - МИД РФ

Россия готова незамедлительно вступить в контакт с США по линии внешнеполитических ведомств двух стран для продления договора СНВ-3 на пять лет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого Дома в пользу продления действия Договора о СНВ на пять лет. Подобный настрой можем только приветствовать. Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Готовы, не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договорённости о продлении Договора о СНВ на пять лет. Сделать это необходимо в самые сжатые сроки, учитывая, что его действие истекает 5 февраля 2021 года", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Представитель Белого дома Джен Псаки накануне заявила, что администрация США будет добиваться продления СНВ-3 на пять лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ДСНВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]