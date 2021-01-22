РФ готова незамедлительно вступить в контакт с США для оформления договоренности по продлению ДСНВ - МИД РФ

Россия готова незамедлительно вступить в контакт с США по линии внешнеполитических ведомств двух стран для продления договора СНВ-3 на пять лет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого Дома в пользу продления действия Договора о СНВ на пять лет. Подобный настрой можем только приветствовать. Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Готовы, не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договорённости о продлении Договора о СНВ на пять лет. Сделать это необходимо в самые сжатые сроки, учитывая, что его действие истекает 5 февраля 2021 года", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Представитель Белого дома Джен Псаки накануне заявила, что администрация США будет добиваться продления СНВ-3 на пять лет.
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