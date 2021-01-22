Бизнес Трампа значительно сократил выручку в 2020г и сталкивается с рисками после захвата Капитолия

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization, которой принадлежат отели, гольф-клубы и коммерческая недвижимость, в минувшем году зафиксировала падение выручки из-за вспышки COVID-19, пишет The Wall Street Journal.

По данным Управления государственной этики (Office of Government Ethics, OGE) США, выручка некоторых объектов недвижимости, принадлежащих компании, упала почти на 40%, в то время как более высокодоходные объекты зафиксировали еще большее снижение показателя.

Проблемы Trump Organization, вероятно, усилятся в ближайшие месяцы, отмечает WSJ. Некоторые партнеры и клиенты компании заявили, что разорвут связи с бывшим президентом США после беспорядков в Капитолии.

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп, который управляет Trump Organization с момента вступления его отца в должность президента, заявил в четверг о хорошем финансовом положении семейного бизнеса.

"У него (Дональда Трампа - ИФ), возможно, один из наиболее известных брендов в мире. Возможности для такого человека не имеют пределов", - сказал Эрик Трамп.

В то же время, данные за 2020 год и начало 2021 года свидетельствуют о падении бизнеса основных объектов недвижимости Trump Organization. Выручка отеля Trump International Hotel в Вашингтоне (округ Колумбия) рухнула до приблизительно $15 млн с более чем $40 млн в 2019 году. Гольф-клуб Trump National Doral в Майами зафиксировал выручку на уровне около $44 млн, что более чем на 40% ниже по сравнению с 2019 годом.

В целом выручка бизнеса Трампа составила за отчетный период $278 млн по сравнению с $446 млн в 2019 году.

Эрик Трамп объяснил падение выручки некоторых объектов карантинными мерами, которые негативно отразились на поездках и ударили по владельцам отелей в США. Он отметил, что компания начала снижать расходы пропорционально сокращению выручки уже в самом начале пандемии. При этом, по словам сына Дональда Трампа, гольф-клубы показали хорошие результаты, поскольку клиенты в условиях пандемии выбирали отдых на открытом воздухе.

Эрик Трамп также заявил, что Trump Organization была прибыльной в 2020 году, однако он отказался раскрывать детали.

Помимо падения выручки, Trump Organization сталкивается со значительной долговой нагрузкой. В ближайшие несколько лет компании предстоит погасить долг объемом более $400 млн, а рефинансирование долга может вызвать трудности, поскольку давние кредиторы бизнеса, включая Deutsche Bank AG, пытаются дистанцироваться от бывшего американского президента.

Однако, по словам Эрика Трампа, долговая нагрузка компании незначительна по сравнению с ее активами.

Несмотря на снижение бизнеса Trump Organization в целом, некоторые объекты смогли увеличить выручку. Выручка курорта Мар-а-Лаго во Флориде, в частности, выросла на 13% и превысила $24 млн.

Последние данные не полностью отражают последствия беспорядков в Капитолии 6 января. Некоторые юридические фирмы впоследствии разорвали отношения с Trump Organization. В четверг Morgan, Lewis & Bockius, которая защищала интересы компании в связи с уголовным расследованием властей Нью-Йорка, объявила о прекращении работы с Trump Organization. Юрфирма не назвала причин этого решения.

Профессиональная ассоциация гольфистов США (PGA) заявила, что разрывает контракт на проведение чемпионата 2022 года на принадлежащих Трампу полях для гольфа в Нью-Джерси. Власти Нью-Йорке сообщили о разрыве соглашений с компаний Трампа. Trump Organization обвинила PGA в нарушении контракта и отметила, что будет обжаловать решение властей Нью-Йорка.

Еще большей угрозой для бизнеса Трампа может стать отказ компаний от аренды коммерческой недвижимости в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Организация герлскаутов агломерации Нью-Йорка заявила, что рассматривает возможность отказа от аренды офиса в небоскребе Трампа на Уолл-стрит.