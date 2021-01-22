Коронавирусом в Англии болели более миллиона человек на прошлой неделе

В Англии на прошлой неделе коронавирусом COVID-19 болели более миллиона человек, сообщает газета The Independent со ссылкой на данные Управления национальной статистики Великобритании.
"Согласно исследованию, коронавирусом COVID-19 в Англии болели 1 23 тыс. 700 человек в период между 10 и 16 января 2021. Это примерно один из 55 человек или 1,88% населения", - говорится в сообщении статистической службы.
Отмечается, что процент выявления положительных результатов при тестировании несколько снизился в последние недели. Тем не менее, показатели все равно остаются более чем в два раза выше, чем в первую неделю декабря.
С начала января процент людей, у которых тест на коронавирус оказался положительным, уменьшился в Лондоне, на юго-востоке и востоке страны, а также в регионе Восточный Мидленд и графстве Йоркшир. На юго-западе, северо-востоке и в регионе Западный Мидленд этот показатель, наоборот, вырос с начала нового года.
Всего с начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 3,5 млн человек, более 94,5 тыс. умерли.
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