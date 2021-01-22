Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0695 RUR   0.023 GBR   2.3318 TRY   0.2305

Цена на нефть

21.01 $/bbl   WTI 53.13 -0.18 Brent 56.10 0.02

Погода в Баку

  ночь день

АПК 22.01.2021 19:11

Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз томатов и яблок с 13 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 25 января расширяет список поставщиков томатов и яблок из Азербайджана. Ввоз томатов разрешен с шести предприятий, яблок - с семи.

"Решение принято на основе анализа полученной от Агентства пищевой безопасности Азербайджана информации о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций", - говорится в сообщении службы. Яблоки и томаты будут ввозиться с предприятий, в образцах продукции которых не были обнаружены карантинные для России и ЕАЭС объекты, уточняется в сообщении.

Списки предприятий, которым разрешен ввоз продукции в РФ, размещены на сайте службы, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в целом поставки томатов разрешены 33 азербайджанским предприятиям.

Ограничения на ввоз томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематических выявлений опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. В частности, только за 2020 год Россельхознадзор направил в Азербайджан 111 нотификаций (в том числе 35 - по томатам) о фактах ввоза зараженной продукции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОМАТЫ, ЯБЛОКИ


Похожие новости


Россельхознадзор выявил новые случаи поставок зараженных томатов из Азербайджана Россельхознадзор может разрешить ввоз томатов еще нескольким предприятиям Азербайджана, но контроль не ослабнет Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили текущую ситуацию в Карабахе Генпрокуроры РФ, Армении и Азербайджана обсудили общие задачи в развитие договоренностей лидеров трех стран Алиев: Спад товарооборота Азербайджана и РФ в 2020г был незначительным из-за пандемии, в 2021г мы это компенсируем Первое заседание рабгруппы под председательством вице-премьеров Азербайджана, РФ и Армении состоится до 30 января 2021 года

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]