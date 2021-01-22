Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз томатов и яблок с 13 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 25 января расширяет список поставщиков томатов и яблок из Азербайджана. Ввоз томатов разрешен с шести предприятий, яблок - с семи.

"Решение принято на основе анализа полученной от Агентства пищевой безопасности Азербайджана информации о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций", - говорится в сообщении службы. Яблоки и томаты будут ввозиться с предприятий, в образцах продукции которых не были обнаружены карантинные для России и ЕАЭС объекты, уточняется в сообщении.

Списки предприятий, которым разрешен ввоз продукции в РФ, размещены на сайте службы, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в целом поставки томатов разрешены 33 азербайджанским предприятиям.

Ограничения на ввоз томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематических выявлений опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. В частности, только за 2020 год Россельхознадзор направил в Азербайджан 111 нотификаций (в том числе 35 - по томатам) о фактах ввоза зараженной продукции.