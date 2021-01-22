РФ в этом сельхозгоду поставила в Азербайджан 1,2 млн т зерна

РФ с 1 июля 2020 года по 18 января 2021 года поставила в Азербайджан в 1,2 млн тонн зерна, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе со ссылкой на ФТС.
В целом, на поставки в Азербайджан пришлось 4% российского экспорта в этот период, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». Азербайджан входит в топ-5 покупателей российского зерна.
За период с 1 июля 2020 года по 18 января 2021 года РФ, в целом, экспортировала 31,479 млн тонн зерна, что на 20,2% больше, чем годом ранее,
Наиболее активно российское зерно вывозилось в Египет (5,8 млн тонн, 18% всего экспорта), Турцию (5,4 млн тонн, 17%), Саудовскую Аравию (2,1 млн тонн, 7%), Бангладеш (1,4 млн тонн, 5%), Азербайджан (1,2 млн тонн, 4%).
А.Гусейнова
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