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ТЭК 22.01.2021 20:26

Цены на нефть частично отыграли потери, Brent - $55,39 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слегка восстановились от минимальных значений пятничной торговой сессии, но остаются ниже уровня закрытия четверга после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:02 составляет $55,39 за баррель, что на $0,71 (1,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,42 за баррель, что на $0,71 (1,34%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг.

Ранее в ходе торгов оба контракта теряли в цене более 2%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,35 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 259 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 457 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,68 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,42 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей. Они ожидали роста запасов бензина за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Помимо этого, обеспокоенность трейдеров вызывают карантинные ограничения в Китае и призывы властей страны воздерживаться от путешествий в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю, пишет S&P Global Platts.

"Новости о том, что Китай ограничивает поездки в преддверии каникул по случаю китайского Нового года, свидетельствуют об опасности недавнего скачка количества заболеваний и вызывают обеспокоенность по поводу нефтяного спроса во второй экономике мира", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

По словам эксперта, распространение коронавируса в Китае - "самый значительный риск со стороны спроса в первом квартале".

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Тэги: НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]