Цены на нефть частично отыграли потери, Brent - $55,39 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слегка восстановились от минимальных значений пятничной торговой сессии, но остаются ниже уровня закрытия четверга после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:02 составляет $55,39 за баррель, что на $0,71 (1,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,42 за баррель, что на $0,71 (1,34%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг.
Ранее в ходе торгов оба контракта теряли в цене более 2%.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,35 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 259 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 457 тыс. баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,68 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,42 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей. Они ожидали роста запасов бензина за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.
Помимо этого, обеспокоенность трейдеров вызывают карантинные ограничения в Китае и призывы властей страны воздерживаться от путешествий в период каникул по случаю Нового года по лунному календарю, пишет S&P Global Platts.
"Новости о том, что Китай ограничивает поездки в преддверии каникул по случаю китайского Нового года, свидетельствуют об опасности недавнего скачка количества заболеваний и вызывают обеспокоенность по поводу нефтяного спроса во второй экономике мира", - сказал аналитик AxiCorp Стивен Иннс.
По словам эксперта, распространение коронавируса в Китае - "самый значительный риск со стороны спроса в первом квартале".
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