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Транспорт и связь 22.01.2021 22:34

Airbus в 2022г поставит Turkmenistan Airlines два грузовых самолета A330

Туркменский авиаперевозчик Turkmenistan Airlines заказал Airbus два самолета A330-200P2F, поставка лайнеров запланирована на 2022 год, сообщается в пресс-релизе Airbus.

Речь идет о грузовой версии самолетов, переоборудованной из пассажирской.

"Это первый заказ, полученный на самолеты Airbus в Туркменистане. Самолеты A330-200P2F позволят авиакомпании продолжать активно развивать и расширять сеть своих международных грузовых направлений. (. . .) Turkmenistan Airlines станет первым оператором (самолетов - ИФ) этого типа в Центральной Азии", - говорится в пресс-релизе.

Семейство самолетов A330P2F представлено в двух вариантах: A330-200P2F и A330-300P2F. Самолеты A330-200P2F могут перевозить до 61 тонны груза на расстояние до 7,7 тыс. км.

Как сообщалось ранее, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в январе подписал постановление, разрешающее агентству "Туркменховаёллары" ("Туркменские воздушные линии") заключить контракт с Airbus на закупку двух A330-200 модификации P2F. Поставка осуществляется в рамках национальной программы развития гражданской авиации на 2012-2030 годы.

В настоящее время флот Turkmenistan Airlines укомплектован самолетами Boeing: Boeing-777-200, Boeing-737-700 и 737-800NG, а также Boeing-757-200.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, AIRBUS, САМОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]