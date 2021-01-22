Airbus в 2022г поставит Turkmenistan Airlines два грузовых самолета A330

Туркменский авиаперевозчик Turkmenistan Airlines заказал Airbus два самолета A330-200P2F, поставка лайнеров запланирована на 2022 год, сообщается в пресс-релизе Airbus.

Речь идет о грузовой версии самолетов, переоборудованной из пассажирской.

"Это первый заказ, полученный на самолеты Airbus в Туркменистане. Самолеты A330-200P2F позволят авиакомпании продолжать активно развивать и расширять сеть своих международных грузовых направлений. (. . .) Turkmenistan Airlines станет первым оператором (самолетов - ИФ) этого типа в Центральной Азии", - говорится в пресс-релизе.

Семейство самолетов A330P2F представлено в двух вариантах: A330-200P2F и A330-300P2F. Самолеты A330-200P2F могут перевозить до 61 тонны груза на расстояние до 7,7 тыс. км.

Как сообщалось ранее, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в январе подписал постановление, разрешающее агентству "Туркменховаёллары" ("Туркменские воздушные линии") заключить контракт с Airbus на закупку двух A330-200 модификации P2F. Поставка осуществляется в рамках национальной программы развития гражданской авиации на 2012-2030 годы.

В настоящее время флот Turkmenistan Airlines укомплектован самолетами Boeing: Boeing-777-200, Boeing-737-700 и 737-800NG, а также Boeing-757-200.