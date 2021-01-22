Британский премьер предупредил о более высокой летальности от нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, возможно, вызывает более высокую летальность среди заболевших, чем первоначальный вариант COVID-19, сообщил в пятницу британский премьер Борис Джонсон.
"Есть некоторые данные, указывающие, что новый вариант может вызывать более высокую смертность", - сказал он на пресс-конференции. Советник при британском правительстве Патрик Валланс со своей стороны указал, что в случае с британским штаммом этот показатель может быть до 30% выше, чем в случае с "классическим" COVID-19.
Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он считается не более смертоносным, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного быстрее распространяется.
4 января Джонсон объявил о решении ввести уже третий режим самоизоляции на всей территории Англии. Такие меры призваны помочь в борьбе против "британского" штамма коронавируса COVID-19.
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