Британский премьер предупредил о более высокой летальности от нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, возможно, вызывает более высокую летальность среди заболевших, чем первоначальный вариант COVID-19, сообщил в пятницу британский премьер Борис Джонсон.

"Есть некоторые данные, указывающие, что новый вариант может вызывать более высокую смертность", - сказал он на пресс-конференции. Советник при британском правительстве Патрик Валланс со своей стороны указал, что в случае с британским штаммом этот показатель может быть до 30% выше, чем в случае с "классическим" COVID-19.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он считается не более смертоносным, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного быстрее распространяется.

4 января Джонсон объявил о решении ввести уже третий режим самоизоляции на всей территории Англии. Такие меры призваны помочь в борьбе против "британского" штамма коронавируса COVID-19.