Байден на следующей неделе планирует пообщаться с лидерами союзных стран

Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует провести серию разговоров по телефону с лидерами государств-союзников Вашингтона, сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я ожидаю, что у него будет серия телефонных звонков с зарубежными лидерами на следующей неделе", - сказала она.
Псаки отметила, что сначала это будут разговоры со странами-союзниками и партнерами США, среди которых будут и европейские государства. Также она заявила, что зарубежных поездок у Байдена пока не запланировано.
На этой неделе состоялась инаугурация Байдена на посту президента США.
Британский премьер предупредил о более высокой летальности от нового штамма коронавируса
Напоминаем всем в Армении: вопрос статуса Карабаха отправлен на свалку истории - МИД Азербайджана
Великобритания готова оказать помощь Азербайджану в разминировании в Карабахе – посол в Баку
Прибыль и выручка Schlumberger в IV квартале превзошли прогнозы
Норвегия в 2020 году увеличила добычу углеводородов на 6%
Airbus в 2022г поставит Turkmenistan Airlines два грузовых самолета A330
Куба ввела ограничения на перемещение туристов по стране
В Азербайджане выявлено 280 новых случаев COVID-19
ЕК подтвердила возможность использования в ЕС вакцин, не входящих в ее централизованные контракты
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Гюнай Джалилова назначена заместителем председателя правления Yelo Bank
Банк Республика перечислил 200 тысяч манатов в «Фонд Возрождения Карабаха»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы