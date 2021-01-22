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Дальнее зарубежье 22.01.2021 23:29

Байден на следующей неделе планирует пообщаться с лидерами союзных стран

Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует провести серию разговоров по телефону с лидерами государств-союзников Вашингтона, сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я ожидаю, что у него будет серия телефонных звонков с зарубежными лидерами на следующей неделе", - сказала она.

Псаки отметила, что сначала это будут разговоры со странами-союзниками и партнерами США, среди которых будут и европейские государства. Также она заявила, что зарубежных поездок у Байдена пока не запланировано.

На этой неделе состоялась инаугурация Байдена на посту президента США.

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Тэги: БАЙДЕН, ПЕРЕГОВОРЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]