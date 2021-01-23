На Украине за сутки зафиксировано 4,9 тыс случаев COVID-19, скончались 116 человек - Минздрав

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 4 928 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели - 13 138 человек, умерли 116 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"4 928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 261 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1 862 человека; летальных случаев - 116; выздоровело - 13 138 человек", - написал Степанов на своей странице в "Фейсбуке" в субботу утром.
22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания, 18 января зафиксировали 3034 новых случая инфицирования коронавируса, 17 января было зафиксировано 5 990 новых случаев инфицирования COVID-19, 16 января сообщалось о 7 729 случаях заболевания Covid-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 187 897 человек, 21 778 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 942 107 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.
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