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Здравоохранение 23.01.2021 14:45

Страны Балтии призывают ЕС разрешить распространение вакцины AstraZeneca до ее подтверждения

Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы в пятницу призвали ведомства Евросоюза (ЕС) разрешить распространение британской вакцины AstraZeneca против коронавируса до ее формального утверждения.

"Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы присоединяются к призыву Австрии, Чехии, Греции и Дании к ведомствам ЕС подтвердить вакцину AstraZeneca и обеспечить ее незамедлительное распространение еще до ее подтверждения. Точно придерживаться процедур важно. Но также важна и скорость. Промедление стоит жизней", - написала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в своем твиттере.

Европейское агентство по лекарственным средствам намерено принять решение по вакцине, созданной AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, 29 января. Ранее Еврокомиссия уже подтвердила вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna.

Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета дешевле, может храниться при температуре, которую обеспечивают обычные холодильники, что облегчает ее транспортировку и использование.

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Тэги: БАЛТИЯ, ВАКЦИНА, ASTRAZENECA, РАСПРОСТРАНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]