В РФ около 21 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 559 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 тыс. 921 случай, умерли за сутки 559 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 тыс. 921 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 351 (11,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в РФ снижается с начала года, показатели, аналогичные данным субботы, были зафиксированы 6 ноября 2020 года, в период нового подъема заболеваемости, тогда было выявлено более 20,5 тыс. случаев.

В Санкт-Петербурге вновь выявлено наибольшее количество новых случаев за сутки, 3 тыс. 056, скончались 73 пациента, и это самые высокие суточные показатели летальности по РФ.

По стране в целом подтверждено 559 летальных исходов от коронавируса.

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 668 новых случаев COVID-19 за сутки, 64 человека скончались, 5 тыс. 933 выписаны по выздоровлению.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн. 698 тыс. 273 случаев коронавирусной инфекции (+0,57%), 68 тыс. 971 умерших и 3 млн. 109 тыс. 315 выписанных, в том числе 27 тыс. 779 выписаны за последние сутки.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 1 тыс. 121 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Московской области, 487 - в Нижегородской области, 390 - в Свердловской области, 389 - в Ростовской области, 387 - в Воронежской области, 325 - в Красноярском крае, по 301 новому диагнозу в Вологодской области, Хабаровском крае. 294 - в Пермском крае, 293 - в Челябинской области, 284 - в Самарской области, 275 - в Карелии, 262 - в Иркутской области, 255 - в Волгоградской области, 253 - в Архангельской области, 251 - в Саратовской области, 243 - в Ставропольском крае, по 238 новых случаев в Крыму, Ульяновской области. 229 - в Пензенской области, 222 - в Ленинградской области, 221 - в Приморском крае, 220 - в Забайкальском крае, по 219 новых пациентов в Мурманской области, Омской области. 218 - в Ханты-Мансийском АО, 212 - в Тверской области, 210 - в Кировской области, 201 - в Калининградской области.

В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Согласно данным оперштаба о смертности, 39 пациентов скончались за сутки в Московской области, 29 - в Ростовской области, 25 - в Красноярском крае, 21 - в Краснодарском крае, 17 - в Свердловской области, 16 - в Воронежской области, 15 - в Нижегородской области, 12 - в Чувашии, 11 - в Алтайском крае, по 10 умерших в Ульяновской области, Челябинской области, Иркутской области. По девять летальных случаев в Крыму, Пермском крае. По семь умерших в Новосибирской области, Омской области, Ленинградской области, Саратовской области, Ставропольском крае, Севастополе. По шесть - в Хакасии, Вологодской области, Мурманской области, Владимирской области. По пять - в Удмуртии, Якутии, Ярославской области, Волгоградской области, Самарской области, Белгородской области, Тульской области. По четыре - в Коми, Дагестане, Ханты-Мансийском АО, Курской области, Смоленской области, Оренбургской области, Ивановской области, Приморском крае, Забайкальском крае. По три летальных исхода в Карелии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Тюменской области, Амурской области, Тамбовской области, Тверской области, Пензенской области, Хабаровском крае. По два - в Адыгее, Северной Осетии, Мордовии, Бурятии, Орловской области, Псковской области, Магаданской области, Липецкой области. По одному летальному случаю в Калмыкии, Чечне, Ямало-Ненецком АО, Кировской области, Кемеровской области, Еврейской АО, Костромской области, Рязанской области, Астраханской области.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 98,9 млн. тестов на COVID-19, из них 436 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 643 тыс. 128 человек.