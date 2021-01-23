Международный аэропорт Багдада подвергся обстрелу - Минобороны Ирака

Три снаряда выпущены в ночь на субботу по международному аэропорту Багдада, информирует Анатолийское агентство новостей со ссылкой на Минобороны Ирака.

По имеющейся информации, два снаряда разорвались непосредственно на территории аэропорта, третий попал в жилое здание в районе аль-Джихад на западе иракской столицы.

Постройке нанесен ущерб.

Жертв и пострадавших нет.

Ответственность за обстрел пока никто на себя не взял.

Международный аэропорт Багдада часто становится мишенью атак, так как здесь распложена военная база США "Виктория", напоминает агентство.