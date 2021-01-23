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Происшествия 23.01.2021 15:03

Международный аэропорт Багдада подвергся обстрелу - Минобороны Ирака

Три снаряда выпущены в ночь на субботу по международному аэропорту Багдада, информирует Анатолийское агентство новостей со ссылкой на Минобороны Ирака.

По имеющейся информации, два снаряда разорвались непосредственно на территории аэропорта, третий попал в жилое здание в районе аль-Джихад на западе иракской столицы.

Постройке нанесен ущерб.

Жертв и пострадавших нет.

Ответственность за обстрел пока никто на себя не взял.

Международный аэропорт Багдада часто становится мишенью атак, так как здесь распложена военная база США "Виктория", напоминает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАК, БАГДАД, АЭРОПОРТ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]