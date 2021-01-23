Международный аэропорт Багдада подвергся обстрелу - Минобороны Ирака

Три снаряда выпущены в ночь на субботу по международному аэропорту Багдада, информирует Анатолийское агентство новостей со ссылкой на Минобороны Ирака.
По имеющейся информации, два снаряда разорвались непосредственно на территории аэропорта, третий попал в жилое здание в районе аль-Джихад на западе иракской столицы.
Постройке нанесен ущерб.
Жертв и пострадавших нет.
Ответственность за обстрел пока никто на себя не взял.
Международный аэропорт Багдада часто становится мишенью атак, так как здесь распложена военная база США "Виктория", напоминает агентство.
Алиев соболезнует Зеленскому в связи с гибелью 15 человек при пожаре в Харькове
Британский премьер предупредил о более высокой летальности от нового штамма коронавируса
Напоминаем всем в Армении: вопрос статуса Карабаха отправлен на свалку истории - МИД Азербайджана
Президент Алиев назначил Джаббарова главой Наблюдательного Совета SOCAR
Власти Азербайджана сохранят курс нацвалюты на уровне 1.7AZN/$1 - S&P
S&P подтвердил рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B, прогноз – улучшен до «стабильного»
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Канадский премьер и Байден планируют личную встречу в феврале - кабмин Канады
Президент Мексики уверен в хороших отношениях с США при Байдене
Новый министр обороны США и генсек НАТО намерены отстаивать "общие ценности" и сильную позицию альянса - Пентагон
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Гюнай Джалилова назначена заместителем председателя правления Yelo Bank
Банк Республика перечислил 200 тысяч манатов в «Фонд Возрождения Карабаха»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы