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Здравоохранение 23.01.2021 17:39

Турция будет производить вакцину "Спутник V" - РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины "Спутник V" в Турции для рынка страны и внешних рынков, говорится в релизе РФПИ.

"РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины Sputnik V в Турции и начал процесс трансфера технологии", - говорится в сообщении РФПИ в субботу.

В нем отмечается, что "потенциальный объем производства - миллионы доз вакцины Sputnik V в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем".

"Поставка вакцины Sputnik V будет осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны", - говорится в сообщении.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Венгрии, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС, идут процедуры по преквалификации вакцины ВОЗ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РФПИ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]