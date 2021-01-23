Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины "Спутник V" в Турции для рынка страны и внешних рынков, говорится в релизе РФПИ.
"РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины Sputnik V в Турции и начал процесс трансфера технологии", - говорится в сообщении РФПИ в субботу.
В нем отмечается, что "потенциальный объем производства - миллионы доз вакцины Sputnik V в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем".
"Поставка вакцины Sputnik V будет осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны", - говорится в сообщении.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Венгрии, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС, идут процедуры по преквалификации вакцины ВОЗ.
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