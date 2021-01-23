Власти готовы привить 60% населения России от коронавируса в 2021г - вице-премьер РФ

Российские власти готовы привить 60% населения страны от коронавируса уже в этом году, до этого времени в РФ будет сохраняться масочно-перчаточный режим и социальная дистанция, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1" в субботу.

"Мы для себя определили, что без учёта уже переболевших и без учёта граждан в возрасте до 18 лет, это 68,6 млн человек, то есть 60 % населения, без учёта тех, кому нет 18 лет", - сказала Голикова, отвечая на вопрос, какое количество человек должно быть вакцинировано в РФ, чтобы достигнуть популяционного иммунитета.

На вопрос, возможно ли достичь этого в этом году, она ответила: " Я думаю, да. Мы во всяком случае так ориентированы".

"До тех пор, пока мы не достигнем показателей коллективного иммунитета, мы эти меры предосторожности должны соблюдать, речь идёт о социальной дистанции, о масочно-перчаточном режиме в метро, в местах массового скопления, магазине", - уточнила она.

Она рассказала, что вакцинация носит добровольный характер, "но соотношение последствий после болезни и необходимость вакцинации здесь очевидны".

"Потому что мы видим, что люди, которые переболели в первую волну, особенно, те, которые тяжело переболели и которые в жизни страдают хроническими сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, они имеют тяжёлое течение хронического заболевания, к сожалению, иногда сейчас наступает даже летальные исходы", - сказала Голикова.

По ее словам, редкие случаи заражения коронавирусом после вакцинации протекают "достаточно легко и не такое длительное время".

Она посоветовала всем, кто уже переболел коронавирусом, а также тем, кто вакцинировался, все равно пока соблюдать ограничительные меры.