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Здравоохранение 23.01.2021 17:56

Власти готовы привить 60% населения России от коронавируса в 2021г - вице-премьер РФ

Российские власти готовы привить 60% населения страны от коронавируса уже в этом году, до этого времени в РФ будет сохраняться масочно-перчаточный режим и социальная дистанция, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1" в субботу.

"Мы для себя определили, что без учёта уже переболевших и без учёта граждан в возрасте до 18 лет, это 68,6 млн человек, то есть 60 % населения, без учёта тех, кому нет 18 лет", - сказала Голикова, отвечая на вопрос, какое количество человек должно быть вакцинировано в РФ, чтобы достигнуть популяционного иммунитета.

На вопрос, возможно ли достичь этого в этом году, она ответила: " Я думаю, да. Мы во всяком случае так ориентированы".

"До тех пор, пока мы не достигнем показателей коллективного иммунитета, мы эти меры предосторожности должны соблюдать, речь идёт о социальной дистанции, о масочно-перчаточном режиме в метро, в местах массового скопления, магазине", - уточнила она.

Она рассказала, что вакцинация носит добровольный характер, "но соотношение последствий после болезни и необходимость вакцинации здесь очевидны".

"Потому что мы видим, что люди, которые переболели в первую волну, особенно, те, которые тяжело переболели и которые в жизни страдают хроническими сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, они имеют тяжёлое течение хронического заболевания, к сожалению, иногда сейчас наступает даже летальные исходы", - сказала Голикова.

По ее словам, редкие случаи заражения коронавирусом после вакцинации протекают "достаточно легко и не такое длительное время".

Она посоветовала всем, кто уже переболел коронавирусом, а также тем, кто вакцинировался, все равно пока соблюдать ограничительные меры.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРИВИВКИ, РЕЖИМ, ГОЛИКОВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]