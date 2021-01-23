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Здравоохранение 23.01.2021 18:23

В Белоруссии за сутки выявлено 1748 случаев заражения коронавирусом, 11 пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 23 января зарегистрировано 235 тыс. 859 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве в субботу.

Прирост за последние сутки составил 1748 случаев против 1811 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 639 пациентов (на 22 января - 1 тыс. 628 пациентов) с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели 220 тыс. 912 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 22 января - 218 тыс. 831 пациент). Суточный показатель составил 2 тыс. 81 пациент.

За минувшие сутки выполнено 17 тыс. 880 тестов. Всего в стране проведено 4 млн. 348 тыс. 389 тестов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]