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Происшествия 23.01.2021 16:21

Более 20 человек пострадали в результате мощного взрыва в секторе Газа

Мощный взрыв прогремел в субботу в городе Бейт-Ханун в секторе Газа, сообщает региональная и западная пресса со ссылкой на представителей палестинского МВД.

Более 20 человек получили ранения и травмы, нанесен ущерб нескольким домам.

На кадрах, опубликованных в твиттере, виден столб густого дыма, поднимающийся над одним из районов города.

О причине взрыва не сообщается. Начато расследование.

Между тем, армия обороны Израиля сообщила в твиттере, что взрыв произошел в доме, где "террористы в Газе собирали взрывные устройства". Сообщение сопровождают фотографии, на которых запечатлены сильные разрушения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЛИЖВОСТОК, БЛИЖВОСТОК, ГАЗА, ГАЗА, ВЗРЫВ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]