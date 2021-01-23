Более 20 человек пострадали в результате мощного взрыва в секторе Газа

Мощный взрыв прогремел в субботу в городе Бейт-Ханун в секторе Газа, сообщает региональная и западная пресса со ссылкой на представителей палестинского МВД.
Более 20 человек получили ранения и травмы, нанесен ущерб нескольким домам.
На кадрах, опубликованных в твиттере, виден столб густого дыма, поднимающийся над одним из районов города.
О причине взрыва не сообщается. Начато расследование.
Между тем, армия обороны Израиля сообщила в твиттере, что взрыв произошел в доме, где "террористы в Газе собирали взрывные устройства". Сообщение сопровождают фотографии, на которых запечатлены сильные разрушения.
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