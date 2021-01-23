S&P подтвердил рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B, прогноз – улучшен до «стабильного»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной и местной валютах на уровне "BB+/В".

Прогноз по рейтингам изменен с «негативного» на «стабильный», говорится в пресс-релизе агентства.

«Мы считаем, что бюджетные и внешние фискальные позиции Азербайджана остаются одними из самых сильных среди суверенных государств, которые мы оцениваем в категории «BB», несмотря на более низкие цены на углеводороды и спад экономики, вызванный COVID-19. Значительные ликвидные государственные активы, прогнозируемые в среднем на уровне около 74% ВВП в 2021-2024 годах, будут и дальше служить защитой от экономических и финансовых потрясений», - говорится в сообщении агентства, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Однако, рейтинги, по-прежнему, ограничены все еще слабой институциональной эффективностью, небольшой и концентрированной экономической базой с умеренной тенденцией роста, ограниченной гибкостью денежно-кредитной политики.

«Стабильный прогноз отражает наши ожидания, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе между Азербайджаном, Арменией и Россией, в целом, будет соблюдаться, что будет способствовать снижению связанных с войной рисков безопасности, финансового сектора и платежного баланса. Прогноз также отражает наше мнение о том, что восстановление экономической активности и сравнительно более высокие цены на углеводороды в течение следующих 12 месяцев не позволят финансовым и внешним позициям Азербайджана существенно ухудшится с высоких уровней», - указывает агентство.

S&P подчеркивает, что несмотря на внешнюю волатильность, обусловленную ценами на нефть, сильный внешний баланс Азербайджана останется основным рейтинговым фактором, подкрепленным значительным объемом иностранных активов, накопленных в Государственном нефтяном фонде (ГНФАР).

При этом в агентстве полагают, что Азербайджан останется уязвимым к потенциальной волатильности условий торговли. «Тем не менее, на наш взгляд, значительные чистые внешние активы Азербайджана станут буфером для смягчения потенциальных негативных последствий экономических циклов для внутреннего экономического развития», - подчеркивает S&P.

Агентство указывает, что может понизить рейтинги Азербайджана, если очередная вспышка военной конфронтации приведет к ухудшению ситуации с безопасностью в стране, показателям платежного баланса или стабильности внутренней финансовой системы. При этом агентство не считает такой вариант развития событий как базовый.

Кроме этого, негативно на показатели рейтингов Азербайджана может повлиять существенное снижение доходов от экспорта углеводородов, усиления финансового давления из-за замедления экономического роста, вызванного пандемией COVID-19, или более высоких государственных капитальных затрат по сравнению с базовыми предположениями агентства.

«И наоборот, мы могли бы рассмотреть возможность повышения рейтинга, если внешние профициты будут выше, чем мы ожидаем, что привело бы к дальнейшему накоплению внешних активов. Это может произойти, например, если заметно увеличатся доходы от экспорта углеводородов. Потенциал роста рейтингов также может увеличиться, если правительство проведет реформы, направленные на устранение некоторых структурных препятствий в Азербайджане, включая ограничения эффективности денежно-кредитной политики, связанные с высокой финансовой долларизацией и все еще слабой внутренней банковской системой», - отмечает агентство.

S&P подчеркивает, что структурные реформы и усилия по диверсификации экономики, проведенные в Азербайджане в последние годы, дали определенный эффект, но этот эффект мог быть и выше.

«Около 40% ВВП Азербайджана, 50% государственных доходов и более 90% экспорта формируется за счет углеводородного сектора. Это делает концентрированную экономику и кредитный профиль Азербайджана уязвимыми для волатильности цен на нефть, несмотря на политику правительства по поощрению роста ненефтяного частного сектора», - считают аналитики агентства. S&P в то же время подчеркивает, что увеличении добычи газа на месторождении Шах-Дениз в течение ближайших 3-4 лет поддержит внешние показатели Азербайджана.

По мнению аналитиков агентства, пандемия COVID-19 и падение цен на нефть в 2020 году оказали значительное давление на экономику Азербайджана, в частности на нефтегазовый сектор, розничную торговлю, туризм и строительство.

По оценкам S&P, меры правительства Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий в Карабахе приведут к росту государственных расходов. «В госбюджете на 2021 год на эти цели предусмотрено 2,2 млрд манатов или 2,9% ВВП. Мы также понимаем, что правительство в 2021 году сохранит некоторые меры бюджетной поддержки, связанные с COVID-19, включая предоставление государственных гарантий и кредитов предприятиям, а также продление некоторых налоговых льгот и каникул. По нашим оценкам, эти меры составят около 0,8% ВВП за 2021 год», - указывает S&P.

А.Азизов