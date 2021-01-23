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Здравоохранение 23.01.2021 19:25

В РФ произведено 7,6 млн доз вакцины от коронавируса

В настоящее время в России произведено уже 7,6 млн доз вакцины от коронавируса, 2,1 млн доз направлены в регионы страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в субботу.

"Могу сказать что уже сейчас произведено 7,6 млн доз вакцины, 2,1 млн поставлено в регионы страны", - сообщила Голикова.

По ее словам, разница в цифрах объясняется тем, что "эти объемы произведены в разное время, и для того чтобы обеспечить качество и безопасность продукта, который поступает для населения, вакцина проходит контроль качества".

"Мы ожидаем, что на следующей неделе объёмы ещё дополнительно возрастут, которые направляются в регионы страны, и соответственно будет продолжаться расширение возможностей для вакцинирования", - сказала Голикова.

Она уточнила, что правительство ориентирует регионы, чтобы у населения была не только возможность записи для вакцинирования на портале госуслуг, но также прививка была доступна для малонаселенных и отдаленных населенных пунктов посредством мобильной вакцинации.

На данный момент в РФ проходит массовая вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" центра им. Гамалеи. По данным Российского фонда прямых инвестиций, провакцинировано уже более 1,5 млн человек.

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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНА, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]