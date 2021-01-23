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Макроэкономика 23.01.2021 15:35

Власти Азербайджана сохранят курс нацвалюты на уровне 1.7AZN/$1 - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует средний курс маната к доллару на 2021-2024гг на уровне 1.7AZN/$1.

«Мы предполагаем, что Азербайджан сохранит фактическую привязку маната к доллару США на уровне 1,7 манат за 1 доллар США, чему способствуют регулярные интервенции властей на валютном рынке», - отмечает агентство, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По оценкам агентства, в связи с усилением девальвационного давления в 2020 году валютные аукционы ЦБА с участием ГНФАР обеспечили достаточное предложение иностранной валюты, а снижение импортных счетов в период с апреля по май снизило спрос на твердую валюту.

«На наш взгляд, если цены на углеводороды будут оставаться низкими в течение длительного периода, официальные органы могут разрешить корректировку обменного курса, чтобы избежать такой же значительной потери резервов иностранной валюты, как в 2015 году», - подчеркивает агентство.

При этом S&P прогнозирует, что цена на нефть марки Brent в 2021-2022гг составит $50 за баррель, в 2023 году - $55 за баррель (в 2020 году – около $41 за баррель).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КУРС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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